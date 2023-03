Kia XCeed en Ceed Sportwagon gaan aan de stekker

Door: BV

Er gaat tegenwoordig zelden een dag voorbij dat er niet één of andere stekkerhybridevariant wordt voorgesteld. Binnenkort staan die overal in het gamma. De automerken hebben simpelweg weinig andere mogelijkheden, willen ze kans maken om de toekomstige uitstootnormen te halen.

Kia XCeed, Ceed Sportwagon Plug-in Hybrid

Vandaag is het de beurt aan Kia, van de crossover XCeed en de Ceed Sportswagon een geëlektrificeerde variant voorstelt. Begin volgend jaar zullen ze in Europa te koop worden aangeboden.

Beide nieuwe Kia’s gebruik dezelfde plug-in hybride aandrijflijn. Die combineert een lithium-polymeer-batterijpakket van 8,9 kWh, een elektromotor van 44,5 kW en een efficiënte 1,6 liter 'Kappa'-viercilinder GDI-motor (GDI = gasoline direct injection). Het totale vermogen en koppel is 141 pk en 265 Nm, genoeg om de Ceed Sportswagon in 10,8 seconden en de Kia XCeed in 11,0 seconden van 0 naar 100 km/u te stuwen.

Zonder CVT, danku

In tegenstelling tot de meeste compacte hybride en stekkerhybridemodellen op de markt, maakt Kia geen gebruikt van een CVT-automaat, maar van een meer conventionele transmissie met zes versnellingen en een dubbele koppeling. Opladen kan via een laadpoort die in de linker voorvleugel is geïntegreerd.

Plaats in de koffer

De accu nestelt Kia naast de brandstoftank en dus niet (zoals vaak) in de koffervloer, waar hij waardevolle bagageruimte inneemt. De Ceed Sportswagon Plug-in Hybrid biedt daardoor 437l bagageruimte en tot 1.506 liter (met een in drie delen neerklapbare achterbank). Het laadvolume van XCeed Plug-in Hybrid bedraagt 291l en 1.243l met neergeklapte achterbank.

Kia mikt voor beide modellen op een elektrisch rijbereik van 60km, wat voldoende moet zijn voor een gunstige fiscale behandeling - minstens aan het begin van z’n carrière. De twee nieuwe modellen worden exclusief voor de Europese markt gebouwd in de fabriek van het bedrijf in Žilina, Slowakije.