Officieel: Bugatti Chiron haalt 490km/u!

Door: BV

Bugatti liet zich nog niet verleiden tot een topsnelheidsrun voor de 1.500pk en 1.600Nm sterke Chiron. Met voorganger Veyron deed de Franse constructeur van exotische sportwagens dat wel. Die haalde in 2010 een topsnelheid van 431,072km/u. Maar, zo kregen we tot vervelens toe te horen, met de Chiron kan het niet. “Er zijn geen banden te vinden die een snelheid van meer dan 420km/u op een veilige manier aankunnen”.

Sneller dan 300Mph!

Een testpiloot, in dit geval coureur Andy Wallace, zonder begrenzer op pad sturen, mocht het nu blijkbaar wel. In zijn handen haalde de Chiron een topsnelheid van zo maar eventjes 304,773 mijlen per uur. Ja, mijlen, omdat de 300mph-grens doorbreken nu eenmaal beter bekt dan de 450km/u-grens. Omgerekend is dat precies 490,484km/u. Bijna 45km/u harder dan de Koenigsegg Agera RS die twee jaar geleden (schijnbaar niet gehinderd door bandenzorgen) naar ruim 447km/u knalde.

Maar...

De snelheid is officieel gemeten, maar het gaat helaas niet om een gehomologeerde Chiron. De Fransen spelen een beetje vals. Ze pikten voor de test de sleutels van een ontwikkelingsprototype en dat verschilt vooral aërodynamisch (kijk maar eens naar die achterzijde) nogal wat van de definitieve productieversie. Hoe snel die dan is? Daarin zijn we nog steeds niets wijzer.