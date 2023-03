Nieuwe Hyundai i10 wil dynamisch kleintje zijn

Door: BV

Hyundai heeft het doek van z’n nieuwe kleintje getrokken. De i10 debuteert op het Autosalon van Frankfurt.

Dynamisch kleintje

Hyundai kiest voor een uitgesproken meer dynamische look. Scherpe lijnen, ronde dagrijlichten die je aanstaren en moderne details als een zwevende daklijn die je natuurlijk ook in contrastkleuren (zwart of rood) kan krijgen. De ukkepuk uit het aanbod wordt 2cm langer en 2cm breder, wat hem meteen meer zelfzeker doet ogen.

Het interieur krijgt een modernere uitstraling. De Koreanen zijn vooral fier op de nieuwe honingraatstructuur die door de boordplank aan de oppervlakte lijkt te komen. Een 8” kleurendisplay neemt een prominente positie in de boordplank in. Je kan er natuurlijk ook Android Auto en Apple CarPlay op krijgen.

Op veiligheidsvlak krijgt de compleet nieuwe i10 onder meer een remassistent, grootlichtassistent, een functie die hem binnen de rijstrook houdt en vermoeidheidsdetectie. De meeste van die zaken zijn overigens verplicht, wil je een beetje een degelijke EuroNCAP crashtestscore in de wacht slepen.

Twee kleine benzines

Onder de kap komen bij de lancering twee motoren. Ze lusten uitsluitend benzine. De instapper wordt een 66pk en 96Nm sterke 1-liter driecilinder. De grotere 1,2l heeft een cilinder meer, 82pk en 118Nm. Beide motoren worden gekoppeld aan een vijfbak. Die kan je zelf schakelen, dan wel laten automatiseren.