Lefgozer: de nieuwe Nissan Juke

Door: BV

De wereld moest zich even over de kin wrijven, het hoofd krabben toen Nissan de Juke op de markt bracht. Een compacte crossover oké, maar moest die er écht zo apart uitzien? Wel, Nissan vond duidelijk van wel. Om te beginnen bleef het model zo maar eventjes tien jaar aan een stuk in de catalogus. Een stuk langer dan de zeven jaar die gebruikelijk is - en dat is een competitief segment.

Funky design

Nu is er - eindelijk - een nieuwe versie. En daaruit blijkt dat Nissan dat funky uiterlijk nog steeds kan pruimen. Het recept is evolutionair. Hij leerde een paar nieuwe danspasjes. De grille werd groter, aan de daklijn ter hoogte van de C-stijl lijken nu bretellen te hangen en met LED-kop- en staartlichten konden de designers zich ook nog eens uitleven.

Onderhuids is hij dan weer aan de saaie kant. Daar vinden we het CMF-B platform, dat we al kennen van de Renault Clio en dat er straks ook onder de nieuwe Captur zit. Exotisch is dat niet, maar het is wel efficiënt. Het zorgt er mee voor dat de Juke 23kg minder weegt dan z’n voorganger, hoewel hij toch groter is. Leg er een meetlint naast en je meet in de lengte 4,21m, in de hoogte 1,595m en in de breedte 1,80m.

Ruimer interieur

De missie bij al die extra centimeters? Meer ruimte aan de binnenkant creëren, vooral achteraan. 11mm extra hoofdruimte heb je er en vooral 58mm extra knieruimte. D ekoffer is ook in één klap 20 procent aangegroeid. Er past nu 422l in. Het design aan de binnenkant ging er ook op de shop. Het voornaamste wapenfeit van nieuwe interieur is een ‘zwevend’ centraal display. Erop staat een infotainmentsysteem dat nieuwe kunstjes leerde. Na 10 jaar mag je dat wel hopen natuurlijk. En er is de belofte van betere materialen - ook logisch.

Wat is ‘sportief’?

Nissan omschrijft de Juke als een sportieve crossover, maar z’n 1,0l driecilinder benzinemotro met turbo suggereert wat anders. 115pk sterk zal wel voldoende zijn om mee te kunnen met het verkeer, maar je jaagt er wellicht niemand schrik mee aan. Dat gezegd zijnde - je weet nooit dat Nissan nog eens een Juke GT-R bouwt…

Over dat bouwen gesproken - Nissan zal dat blijven doen in z’n fabriek in het Britse Sunderland. Wie een aanschaf overweegt, kijkt misschien toch maar beter eens die Brexit uit de boom. Het merk zegt dat de eerste klanten eind november al een levering mogen verwachten.