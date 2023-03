Fiat stopt met 500 (in Amerika)

Door: BV

Dat het Fiat niet goed vergaat op de Amerikaanse markt, schreven we hier bij Auto55.be al in juni. De verkoop stuikte er al snel in elkaar, dealers werden gesloten. Links en rechts werd zelfs geopperd dat Fiat er wel eens van de markt zou kunnen verdwijnen. Fiat verkocht eens 45.000 auto’s per jaar - naar plaatselijke normen nog steeds een peulschil. Het jongste jaar waren het er niet meer dan 15.000.

Alleen nog uit voorraad

Zo ver is (nog) niet. Maar de kleine 500 trekt wel z’n staart in. Zowel de conventioneel aangedreven variant, de potige Abarth 500 als de elektrische 500e, verdwijnen er uit de catalogus. De Europese fabriek stopt meteen met de bouw van de kleine autootjes in Amerikaanse specificaties. Niet dat yanks die per sé het retro-vormgegeven bolhoedje willen, dat niet meer zouden kunnen krijgen. Ze druppelen zo langzaam de showrooms uit dat de huidige voorraad nog het grootste deel van 2020 meekan. In 2018 werden er iets meer dan 5.000 stuks van verkocht. In 2012 waren dat er nog 43.000.

Mager aanbod

Door de ingreep wordt het gamma van Fiat er uitgedund. Er staat nu alleen nog een 124 Spider (waarvan de Italianen al aankondigden dat er geen opvolger meer komt), de crossover 500X en de meer familiale 500L. Die heeft het er overigens ook niet makkelijk. Compacte monovolumes zijn - retro-sausje of niet - echt niet modieus en tot overmaat van ramp riep het gezaghebbende Consumer Reports (vergelijk dat met TestAankoop bij ons) die auto ook nog eens uit tot absoluut slechtste aankoop in z’n segment.