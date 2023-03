Ultimate Sophisto is zwanenzang voor BMW i8

Door: BV

BMW heeft een speciale uitvoering bedacht voor z'n de i3 en i8. Aan de buitenkant combineren die een zwarte of donkergrijze lak met koperen accenten en er is ook een specifiek interieur. In de i3 onder meer met een mat-houten afwerking terwijl bij de plug-in-sportwagen met vleugeldeuren veeleer de oranje zetelbekleding in het oog springt. Hoewel ze gelijktijdig worden voorgesteld en duidelijk ‘stilistisch complementair’ zijn, geeft BMW ze elk een eigen naam. De i3 heet “Edition RoadStyle”, de i8 is “Ultimate Sophisto”.

Beperkte oplage

Er zullen niet al te veel exemplaren het levenslicht zien van beide versies, om de exclusiviteit te garanderen. 900 stuks worden er van de speciale i3 gebouwd. Van de i8 zullen het er slechts 200 worden, allemaal voorzien van een ‘1 of 200’-plaatje. Ze individueel nummeren vonden ze in Beieren te veel moeite.

De laatste 200 stuks van de BMW i8

Voor de i8 wordt de speciale editie, zes jaar na z’n ingebruikname, ook meteen z’n zwanenzang. De Ultimate Sophisto staat voor eind dit jaar op de productieplanning en daarna is het ermee gedaan. De i8 Coupé en Roadster hielden het dan net niet de normale productcyclus van 7 jaar vol. De prijs van de Edition Roadstyle en de Ultimate Sophisto worden pas later meegedeeld, maar nu al is zeker dat je die i8 beter oppikt op de occasiemarkt.