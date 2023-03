Smartjes worden gelift

Door: BV

Eerder dit jaar werd Smart voor de helft Chinees. Het voortbestaan van het ooit zo beloftevolle merk wordt in een nieuwe joint-venture gepropt. De helft is voor Mercedes, de andere helft voor Geely. Gelukkig, want het voortbestaan was bedreigd. De verkoop van het kekke merk loopt immers al een tijd achteruit. De beslissing om louter nog elektrische versies aan te bieden was misschien wel goed voor de CO2-uitstoot, maar niet voor het productievolume.

Tot 2022

Intussen moet het huidige model nog tot 2022 mee. Daarom de tweedeurs ForTwo en de vierdeurs ForFour opgefrist. Aan de aandrijflijn verandert inmiddels niets. Ze worden nog steeds bij de achterwielen voortgestuwd door een 17,6kWh lithium-ionbatterij die een 80pk en 160Nm sterke elektromotor aandrijft.

Esthetische ingreep

Een flinke beurt voor in- en exterieur moet ervoor zorgen dat de twee elektrische stadsmussen nog een paar jaar vrolijk blijven tsjirpen. De fabrikant is er zo enthousiast over dat daar weer over een nieuwe generatie wordt gesproken. Compleet van de pot gerukt, natuurlijk. De inspiratie voor die ingreep komt van de ForEase- en ForEase+ conceptcars die we de afgelopen jaren te zien kregen.

Natuurlijk verandert het gros van de cabine niet - het is tenslotte een esthetische ingreep. Niettemin zijn de ontwerpers erin geslaagd om een andere sfeer op te roepen. Zo wordt er een 8” scherm (met obligate smartphone-interface) ingewerkt en is er een middenconsole waarin de bergruimte geoptimaliseerd is nu versies met een conventionele transmissie niet meer op de levertabellen staan.

Aan de buitenzijde hullen de twee zich in een hippere outfit. Een andere grille en grondig herwerkte lichten (die schijnbaar wat mochten kosten) zijn daarin cruciaal. Tenslotte zijn er ook nog de typische facelift-items die niet aan de aandacht ontsnapten: andere velgen, kleuren en binnenbekledingen.