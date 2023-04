België vestigt wereldrecord grootste Ford Mustang-meeting

Door: BV

In 2017 kwamen in Toluca, Mexico zo maar eventjes 960 Ford Mustangs samen. De grootste Mustang-meeting aller tijden en goed voor een officieel wereldrecord. Maar Guinness kan z’n boeken gaan herdrukken. In het Belgische Lommel kwamen gisteren immers een pak meer Ford Mustangs samen op de testterreinen van Ford. Het record ligt aan diggelen.

Langste rijdende colonne

Een gerechtsdeurwaarder telde niet minder dan 1.326 Mustangs die een onafgebroken rijdende colonne vormden. Ze reden op niet meer dan 20 meter van elkaar. Een passend eerbetoon voor de 55ste verjaardag van het merk.

Een echt feestje

Ford maakte er in elk geval een feestje van. Günther Neefs kwam zingen, het ‘Belgian Red Devil’ stuntteam van de luchtmacht vertoonde kunstjes en er was een fly-over van het beroemde P51 Mustang-gevechtsvliegtuig.

België het populairste Ford-Mustang-land ter wereld

Ondanks de aangekondigde regen, wam het gros van de 1.700 ingeschreven Mustangs opdagen. Het veld telde alle generaties, van het oermodel uit 1964 tot de recentste generatie uit 2019. 746 voertuigen kwamen uit eigen land. Niet zo verwonderlijk - nergens ter wereld worden relatief gezien (per hoofd van de bevolking) zo veel Mustangs verkocht als bij ons. Er waren ook nog 232 uit Duitsland, 136 uit Nederland, 75 uit het Verenigd Koninkrijk, 68 uit Frankrijk, 53 uit Luxemburg en enkele Zwitsers, Monegasken en zelfs Polen. Allen kregen ze een certificaat.

