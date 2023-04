Gelekt: dit is de nieuwe Land Rover Defender

Door: BV

Morgenochtend vind je op deze website alle details over de nieuwe Land Rover Defender. Dan trekken de Britten er immers het doek vanaf op het Autosalon van Frankfurt. Maar inmiddels komt de terreinrakker, al meteen in twee versies (een korte 90 en een lange 110, al is nog niet duidelijk of die maten nu net als voorheen in overeenstemming zijn met de wielbasis in inches), het web op gelekt. Een Zuid-Afrikaans magazine kon de pfd’s van z’n publicatie onvoldoende goed afschermen.

Helemaal bloot

Wie graag puzzelde, had al een behoorlijk idee van het uiterlijk van de nieuwe Defender. Links en rechts werden immers al fragmenten gelekt. En z’n smoel was zelfs al zonder camouflage betrapt op de set van de nieuwe James Bond-film. Ditmaal gaat hij echter ook met de billen bloot en zien we de erg afgeplatte achterzijde. Het opvallendste kenmerk daar: hoofdverlichting die is ondergebracht in een zwarte boord en kleine bijverlichting die verder naar de hoeken is gedreven en knipoogt naar de kleine lichtjes op het originele model. Op de kofferklep parkeert Land Rover ook nog steeds het reservewiel.

Twee lengtematen, twee motoren

De Defender 110 zal, in Zuid-Afrika tenminste, bij z’n lancering leverbaar zijn met een 3-liter P400 zes-in-lijn die naast de 400pk waar de benaming naar verwijst, ook 550Nm trekkracht leveren. En er komt ook een 2-liter diesel die 240pk en 430Nm sterk is. Een gigantisch verschil met de afgezwaaide Defender, die je eigenlijk alleen met een 122pk sterke dieseleenheid kon bestellen.

Terreinspecs

Het medium lost ook nog enkele details die de terreinliefhebbers zullen interesseren. Zo geeft het voor de 110-variant (wellicht die met luchtophanging) een maximale bodemvrijheid op van 291mm, een aanloophoek van 38 graden, een overrijhoek van 28 graden en een vertrekhoek van 40 graden. De terreinploeteraar kan ook door water tot 90cm diep waden zonder probleem. Op technologisch vlak ontwaren we dan weer een sensor die je vertelt hoe diep dat water precies is en een ogenschijnlijk optioneel vergrendelbaar achterdifferentieel om het zwaarste werk aan te kunnen.