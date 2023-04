Ferrari 812 GTS is de snelste cabrio ter wereld

Door: BV

Gisteren was de eerste foto van de 812 GTS (en dus niet V12 Spider) al lek. Vandaag komt Ferrari met alle gegevens op de proppen. Die zijn spectaculair. Dit is de snelste cabrio ter wereld.

Deze GTS is de dakloze variant van de 812 Superfast. Hij komt gewoon in de catalogus. Er is geen sprake van een gelimiteerde oplage.

Atmosferische twaalfcilinder

Onder de kap zit, weinig verrassend, precies dezelfde atmosferische 6,5l V12 van de Superfast. Nog altijd goed voor 800pk bij 8.500t/min en 718Nm trekkracht, eveneens bij een erg hoge 7.000t/min. De Italianen snuffelden door de tabellen met de mogelijke concurrenten en kwamen tot de conclusie dat er geen enkele auto die je met een druk op de knop kan open leggen, krachtiger is. Het is precies een halve eeuw geleden dat in Maranello nog eens een in serie geproduceerde cabrio met V12 in de neus het levenslicht zag. Dat was de 365 GTS4, die beter bekend is als Daytona Spider. De versies die er wel waren (zoals de 550 Barchetta in 2000, de Superamerica in 2005, de SA Aperta in 2010 en de F60 America in 2014), werden slechts in beperkte aantallen gebouwd.

Op naar 340km/u

Ook hier kiest Ferrari voor een hardtop die open- of dichtklapt. Dat duurt 14 seconden en kan tot 45km/u. Om het bij hoge snelheden een beetje comfortabel te houden, zit er ook een elektrisch bediend achterscherm dat als windvanger fungeert. En hoge snelheden - ja, die kan de 812 GTS aan. Z'n prestaties komen erg dicht in de buurt van die van de gesloten variant. Een spint naar 100km/u wordt nog altijd in minder dan 3 seconden afgehaspeld. 200 neemt 9,8 seconden in beslag en die het rechterpedaal nog langer tegen het schutbord stampt, eindigt met 340km/u op de teller. Met het dak open is dat wellicht niet zo aangenaam, al beweert Ferrari dat de twee bulten achter de inzittenden, samen met nieuwe L-vormige flappen in de bovenhoeken van de voorruit zowel turbulentie als geluid onder controle helpen houden.