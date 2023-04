Ferrari F8 Spider

Door: BV

Ferrari stelt vandaag niet alleen de 812 GTS voor. De Italiaanse sportwagenbouwer voegt nog een tweede, ietsje meer bescheiden, dakloze versie aan z’n gamma toe. Geen atmosferische twaalfcilinder, maar een V8 met dubbele turbo. Dezelfde centrale als in de F8 Tributo. Logisch, want deze F8 Spider is daar de dakloze versie van.

Sneller dan de snelste cabrio ter wereld?!

De motor lijkt nog erg op het aggregaat dat voor de achterwielen van de 488 Pista zat. De versie met in- en uitklapbare hardtop (14 seconden neemt dat in beslag), weegt wat meer dan z'n gesloten broer, maar komt nog steeds niet boven 1,4 ton. 711pk en 770Nm is voldoende om de creatie naar 100km/u te stuwen in 2,9 seconden. Wacht even - dat is net zo snel als de 812 GTS die Ferrari met veel hoorngeschal ‘de snelste cabrio ter wereld’ noemde. En z’n acceleratietijd naar 100km/u van 8,2 seconden klopt de twaalfcilinder uit hetzelfde huis zelfs, terwijl de topsnelheid van 340km/u identiek is. Alleen z'n prijs is wellicht wat minder dan die van de V12. Zou het daarom zijn dat de Italianen daar de kroon zetten?

In vergelijking met z'n rechtstreekse voorgangers - de 458 Spider en 488 Spider - is deze tweezitter met middenmotor nog maar eens verder geoptimaliseerd. Aërodynamisch gezien is hij 10% efficiënter.