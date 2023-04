Bugatti bouwt 490km/u snelle Chiron Super Sport 300+ voor 30 klanten

Door: BV

Begin deze maand klonk er hoorngeschal bij Bugatti. De Fransen hadden een Chiron op topsnelheid afgeklokt. Liefst 490km/u (of meer dan 300 mijlen per uur), haalde die. Maar er bleken nogal wat addertjes onder het gras te zitten. Zo werd de snelheid maar in één richting geregistreerd, terwijl een officiële meting eigenlijk in twee richtingen gedaan moet worden, onder meer om het effect van wind en terrein uit te schakelen. Maar vooral: die Chiron was een ontwikkelingsprototype waarvan het uiterlijk nogal wat verschilde van het eindproduct. Het was aërodynamisch flink geoptimaliseerd.

De snelste Bugatti Chiron

Bij Bugatti moet de telefoon roodgloeiend gestaan hebben van klanten die om dat vertimmerde uiterlijk niet gaven, maar vooral de snelste Chiron wilden. Bugatti gaat er nu 30 stuks van bouwen. Chiron Super Sport 300+ heet die officieel. De gemodificeerde 8-liter W16 met 4 turbo’s wek 1.578pk op. Niet meer dan 30 klanten kunnen er één krijgen, als ze tenminste eerst even 3,5 miljoen euro naar de Franse VW-dochter overmaken. Een Chiron heeft normaal gezien een begrenzer, maar hier wil Bugatti die op eenvoudig verzoek ‘vergeten’. Het beveelt wel een rolkooi aan. Ja, die moet je bijbetalen.

De stijlafdeling presenteert het model met feloranje accenten, maar we zijn er zeker van dat je ook wat anders kan vragen.