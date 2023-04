Dik, dikker: de nieuwe Audi RS7 Sportback (mét prijs)

Door: BV

Audi presenteert in Frankfurt de nieuwe, tweede generatie, van z’n RS7 Sportback. Net als de meer bescheiden gemotoriseerde versies van het model is die 5 meter lang. Maar hij is voortaan wel wat breder. Audi dikt (voor het eerst) immers de wielkasten van het model aan. Daardoor wordt die 4 cm breder. In Ingolstadt is men fier dat slechts vier panelen met ‘minder edele' A7’s worden gedeeld: het dak, de de motorkap, de voorportieren en de kofferklep.

Het design omvat alles wat merk-adepten die de vingers aan de pols houden, op hun wenslijst hadden staan. Meer diffuser, meer scherpe lijnen, meer glanzend zwarte accenten, grotere velgen, lichtunits die gearceerd lijken en de Quattro Sport-sleuf (nu nog enkelvoud) boven een strakker getrokken grille. En omdat de voorste en achterste wielkasten dikker zijn, is er een specifieke dorpelverbreder die de twee aan elkaar lijmt. In de kofferklep zit een vleugeltje dat zich vanaf 100km/u laat zien.

Audi noemt z’n interieurdesign ‘pezig’, maar die strakgelijnde dashboard- en deurpanelen zijn er natuurlijk ook op de A7. Net als de nieuwe dashboardlayout met meer aanraakgevoelige schermen met haptische feedback. De bestuurder kan op het bovenste RS-scherm informatie oproepen zoals de temperatuur van de verschillende componenten van het rijsysteem, de maximale g-krachten en gegevens over de bandendruk en -temperatuur. Zo’n RS7 maakt zichzelf vooral specialer met sportmeubilair met geïntegreerde hoofdsteunen, een sportievere kleurstelling en specifieke materialen.

600pk sterk

Genoeg geleuterd over de stijl - wat zit er precies onder de kap? Wel dat is (net als bij de Audi RS6 Avant overigens) een 600pk en 800Nm sterke 4-liter V8 die wanneer je omzichtig met het gaspedaal omspringt omwille van de zuinigheid gaat doen alsof hij helft minder cilinders heeft! Een 48V mild hybrid systeem doet het verbruik nog verder dalen. Maar hoeveel dat dan precies is, geeft Audi niét mee.

Prestaties en prijs

Aan het meer opwindende eind van het spectrum configureer je automaat en integraalaandrijving zo dat je door je rechtervoet diep te duwen na 3,6 seconden aan 100 bent en doorstoomt tot 250km/u. Sneller kan ook nog, maar alleen tegen betaling. Het ‘pack dynamic’ maakt daar 280km/u van, het ‘pack dynamic plus’ zelfs 305km/u. Maar dan bel je al veel meer kwijt dan de 127.950 euro die achter het woordje ‘vanaf’ staat. Ja, goedkoop is hij niet.

Volgens Audi koop je er immers ook beter een nieuwe adaptieve ophanging bij, want die is erg slim. Of een uitlaatlijn die wat voller klinkt, nu dat nog mag. Of keramische remmen, want die gaan langer mee.

Tijdens het eerste trimester van volgend jaar arriveert de RS7 bij de Belgische dealers.