Dit is het nieuwe gezicht van de BMW 4-Serie!

Door: BV

Nu is het nog een concept voor de nieuwe 4-Reeks. En ja, net als voorheen zal die technisch gezien een tweedeursversie zijn van de jongste 3-Serie (zie test hier). Maar bij de marketingsaus die eroverheen zit gegoten, hoort nu ook een nieuwe smoel. Daarin zit een veel verticalere grille die, zo lezen we in het perscommuniqué, niet louter op de concept te zien zal zijn. “Dit is het nieuwe gezicht van de 4-serie”. Op het design van de grille kreeg BMW de jongste tijd al veel kritiek, vooral in Europa.

Klassevol?



In de nieuwe grille, die volgens BMW nog steeds niervormig is, zit heel wat design op elkaar gepakt. Zo zijn nogal wat van de fijnere details erin gevormd door kleine nummertjes 4 aan elkaar te hangen. Nog volgens de Duitsers verwijzen de vorm en de proporties ervan naar de BMW 328 of de BMW 3.0 CSi en is het resultaat ‘confident and classy’. BMW lijkt ook inspiratie te hebben gedistilleerd uit de Garmisch concept car die stijlmeester Gandini in 1970 voorstelde. Die werd door de Duitsers minitieus nagebouwd (het origineel is verdwenen) en stond eerder dit jaar op het Concorso d'Eleganza Villa d'Este.

Traditionele elementen

De rest van het ontwerp wordt gekenmerkt door meer traditionele stijlelement voor de bouwrij. Een lange motorkap, korte overhangen en een vloeiende daklijn. Maar net als bij de Dreier, is de beroemde hoffmanknik in de achterste stijl weer wat aangelengd.

Het seriemodel, dat ongetwijfeld volgend jaar debuteert, zal z’n motoren delen met de 3-Series. Wat deze diep rood (hallo, China?!) gelakte concept die op 21-duims vijfspakers rust, onder de kap heeft, zegt BMW er niet bij. Dat zou de aandacht te veel afleiden van de nieuwe stijl voor het model.