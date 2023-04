Byton M-Byte met enorm 48” display komt naar Europa

Door: BV

De Byton M-Byte heeft zijn naam vorig jaar grotendeels te danken aan zijn enorme 48 '' infotainmentscherm over de volledige breedte van het dashboard, een 7” tablet die in het stuurwiel is geïntegreerd en twee grote schermen voor de achterste passagiers. Wat begon met een gek concept op vlak van design is uitgegroeid tot een productiemodel. Op het Autosalon van Frankfurt kan je er voor de eerste keer mee kennis maken en in 2021 moet de Europeaan hem zowaar kunnen kopen.

Ja, elektrisch natuurlijk

De M-Byte is 4,88m lang, 1,67m hoog en 2,20m breed. Het laadvolume bedraagt 550l wanneer alle zitplaatsen bezet zijn of 1.450l wanneer de laatste zitrij plat is gelegd.

De Chinese fabrikant, gevestigd in Nanjing, belooft een bereik tussen 360 en 435km (volgens WLTP-cyclus). De basisversie de elektrische SUV - met achterwielaandrijving - krijgt alvast een 272pk sterke elektromotor en een 73kWh accu die hem 360km ver zou moeten brengen.

De tweede, potiger, variant heeft vierwielaandrijving en verstopt 408pk achter het rechterpedaal. Met een 95kWh-accu raakt die 435km ver. Byton zegt dat de accu’s tot 80% bijtanken kan in slechts 35 met een 150kW CSS-stekker.

Ode aan de afleiding

Het interieur van de productie M-Byte verschilt niet echt van het concept. Het Chinese merk beweert dat het een slimme premium SUV is, waarin technologie en connectiviteit tot het uiterste zijn gedreven.

Het instrumentenpaneel is ontworpen met een panoramisch effect: het zenuwcentrum is een gebogen 48-inch scherm dat in het dashboard is geïntegreerd. Het is verdeeld in drie themagebieden en gebruikers kunnen het scherm aansturen via een 7-inch 'Driver'-tablet en een andere 8-inch' Co-Driver'-tablet in de centrale tunnel.

Deze 100% elektrische SUV komt medio 2020 op de Chinese markt. Het zal dan een goed jaar duren om Europa en Noord-Amerika te bereiken. Een eerste Europese prijs van € 45.000 (exclusief btw) is aangekondigd.