Audi krijgt nieuwe baas

Door: BV

De Nederlander Bram Schot zal niet lang de scepter gezwaaid hebben bij BMW. Hij wordt vervangen, naar verluidt al op 1 april. Dat melden Duitse media. De nieuwe topman wordt Markus Duesmann. Die was eerder bij BMW verantwoordelijk voor onder meer motorontwikkeling en aankoop.

Specialist in de ontwikkeling van schone motoren

Bij de VW-groep zocht men volgens dezelfde bronnen, in het licht van het door VW ontketende dieselschandaal, specifiek naar een manager met ervaring in de ontwikkeling van schone motoren. Dat Duesmann zou verkassen naar Audi, is een gerucht dat al langer in door de wandelgangen gonst.

In juni 2018 werd de Audi topman en VW-bestuurslid Rupert Stadler tot aftreden gedwongen. De man was gearresteerd in het kader van onderzoeken naar het dieselemissieschandaal en moest enige tijd gaan brommen in de cel. Inmiddels is hij thuis, met een enkelband. Bram schot werd toen als interim-CEO voorgesteld. Duesmann zou omwille van een niet-concurrentiebeding in z’n arbeidsovereenkomst met BMW niet voor 1 april 2020 bij een ander merk aan de slag kunnen.