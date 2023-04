Tesla verplettert Nürburgringrecord Porsche Taycan

Door: BV

Porsche zette de lancering van z’n eerste elektrische sedan - de Taycan - deskundig in de verf met een recordtijd op de Nürburgring. Daar waren ze in Duitsland mee in hun nopjes. Zeven minuten en 42 seconden. Nog nooit ging een elektrische vierdeurs sedan sneller door de groene hel. Maar de concurrentie was niet zo pittig. Er gingen nauwelijks al elektrische vierdeursversies rond. Sterker nog - de Taycan deed het met z’n vierwielaandrijving en 761pk zelfs minder goed dan de voorwielaangedreven en niet meer dan 300pk sterke Renault Megane RS Trophy. Elon Musk, die natuurlijk in de smiezen heeft, dat de Duitse vierdeurs het in de eerste plaats op klanten voor z’n Model S gemunt heeft, was evenmin onder de indruk. Hij zwoer een Model S los te laten op de Nürburgring. En kijk - hij houdt woord. Een prototype voor een nieuwe supersnelle Model S, de ‘Plaid’, is nu al door omstaanders geklokt met een tijd die die van de Porsche verpulvert. Zeven minuten en 23 seconden, en dat terwijl de feitelijke recordpogingen pas voor woensdag en zaterdag aanstaande zijn gepland. Misschien gaat de Model S nog sneller.

Met drie elektromotoren

De Model S Plaid, heeft niet alleen een andere ophanging, bredere wielbogen, een koffervleugel en verbeterde gordel. De topper, die nog in ontwikkeling is, beschikt bovenal over drei in plaats van twee elektromotoren. Daardoor is hij een pak krachtiger (precieze details ontbreken nog) dan de Taycan. In elk geval is de recordtijd met 20 tellen of meer verbeteren een zelden geziene prestatie. Porsche zal niet lang kunnen profiteren van z’n recordclaim.