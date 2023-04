Fiat maakt de Panda chique

Door: BV

Een kleine, luxueus aangeklede Fiat. Het is je vergeven als je dan meteen aan een 500 denkt. Maar ditmaal is het die andere compacte stadsauto van het merk die onder handen werd genomen. Modelabel Trussardi kleedde deze Panda immers luxueus aan.

Op basis Fiat Panda Cross

Als basis werd de stoer aangeklede versie van de Fiat Panda gekozen. Die is immers al modieuzer. Aan de buitenzijde voegde Trussardi er niet alleen de obligate logo’s en naamplaatjes aan toe. Er zin een aantal lakkleuren. Wit, zwart en grijs, maar vooral ook een koffiebruine kleur die naar keuze met een een glanzende of zwarte afwerking kan gekozen worden. Daarnaast zijn er steeds glanzend zwarte koetswerkdetails en 15” lichtmetaal, eveneens in de donkerste tint.

Aan de binnenkant wordt het dashboard altijd in de matbruine tint uitgevoerd. Daarnaast is er een interieuraankleding in een specifieke leder-stofcombinatie met contrasterend stiksel en zijn ook hier weer de nodige verwijzingen naar Trussardi opgenomen. Zelfs de gordels zijn bedrukt.

Klanten kunnen kiezen het motorenpalet van de Panda Cross - de basis voor deze speciale editie. Dat betekent dat je kan opteren voor een 67pk sterke 1,2l benzine, een 83pk sterke 0,9l grote TwinAir benzinemotor en voor- of vierwielaandrijving.