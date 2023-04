Toyota bouwt ook nog echte auto’s

Door: BV

In Europa vind je ze niet meer - de klassieke Toyota Land Cruisers. Maar de Japanners bouwen ze nog steeds - de 70-serie, met oorsprong ergens in de jaren tachtig. Onverwoestbaar zijn ze. In Zuid-Afrika is net deze speciale Namib-editie voorgesteld. Die kost er (omgerekend) 55.000 euro.

Alsof de 70-reeks uit zichzelf nog niet voldoende uitstraalt dat hij tegen en stootje kan, werd hij in dit geval nog extra aangekleed. Met stalen bumpers, een een verbeterde ophanging, terreinwaardige banden, een radiatorrooster met Toyota-opschrift en een achterbumper met geïntegreerde trekhaak. Binnenin zitten dan weer stoelen met een grzije stof, maar ook aardigheidjes als een gekoeld handschoenkastje en LED-verlichting. Er is zelfs een infotainmentsysteem met navigatie en Bluetooth, elektrische ruiten en centrale vergrendeling.

Verre van een hybride

Er wordt wel eens grappend gezegd dat een klassieke Land Cruiser pas ingereden is op het ogenblik dat een normale auto al rijp is voor het stort. Exemplaren met meer dan 500.000km op de teller zijn veeleer regel dan uitzondering. Dat heeft met een robuuste bouw te maken, vanzelfsprekend. En met de onvermoeibare motor. Een 4,5l grote V8 die iets meer dan 200pk en 430Nm opwekt. Elke 100km verdwijnt er 11,3l uit de grote benzinetank en elke kilometer gaat er 300g aan CO2 de atmosfeer in. Degelijkheid combineren met de meest klimaatvriendelijke aspecten, ligt duidelijk niet voor de hand. Toyota geeft er 3 jaar of 100.000km garantie op, maar het is onwaarschijnlijk dat iemand daar ooit beroep op moet doen.