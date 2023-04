Amazon bestelt 100.000 elektrische bestelwagens bij Rivian

Door: BV

Dat Rivian, een nieuwe Amerikaanse fabrikant van elektrische voertuigen, werkt aan auto's die tegen een stootje moeten kunnen, is algemeen geweten. Het bedrijf liet al een SUV en een pickup zien aan het grote publiek en werkt inmiddels met meer dan een miljard dollar die onder meer van Ford, Cox Automotive en Amazon afkomstig zijn.

100.000 elektrische bestelwagens tegen 2024

Het is Amazon dat Rivian alvast een flinke duw in de rug geeft. De internetgigant wil tegen 2040 geheel CO2-neutraal worden. Als onderdeel van die strategie koopt het in één keer niet minder dan 100.000 elektrische bestelwagens aan bij Rivian. Die zullen de pakjes van het bedrijf leveren. Het is een flinke duw in de rug voor de elektrische startup dat in 2021 de eerste elektrische bestelwagens wil leveren en het order tegen 2024 geheel afgerond wil hebben. Rivian becijferde dat de elektrische vloot elk jaar 4 miljoen ton CO2 (aan de uitlaat) zal besparen.

Onbekend budget

De elektrische bestelwagens zijn gebaseerd op dezelfde ‘skateboard’-structuur als de pickups van het bedrijf. Technische specificaties of het bedrag dat met het order gemoeid is, gaf geen van de partijen vrij.