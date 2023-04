Is nu Porsche of Tesla het snelst op de Nürburgring?

Door: BV

Nog voor de lancering van de nieuwe Porsche Taycan deed de constructeur uit Stuttgart een gooi naar het ronderecord op de Nürburgring. De snelste elektrische sedan - veel concurrentie was er niet. Echt overtuigen deed de Taycan overigens niet. 7 minuten en 42 seconden, voor een vierwielaandrijver met ruim 600pk. Een half zo krachtige Renault die zich alleen aan de voorwielen voortsleept is twee seconden sneller. Maar het was wel voldoende snel om Tesla naar de Nordschleife te lokken. De Amerikaanse EV-producent liet zich daar nochtans niet eerder zien.

Tesla breekt Nurburgringrecord

Tesla treedt er aan met de Model S ‘Plaid’. Een nieuwe supersnelle variant met drie elektromotoren, speciale banden, een geoptimaliseerde koeling en betere aerodynamica. Omstaanders klokten het model al 20 seconden sneller af dan de Porsche. Tesla hoopt zelf nog een pak beter uit te komen, op 7 minuten en 5 seconden. Bijna veertig seconden sneller dan de Porsche. Het officiële record werd deze week verwacht, maar het kwam niet.

Prototype of niet

Inmiddels is tussen het Porsche- en Tesla-kamp de rivaliteit losgebarsten. Aan de kant van Porsche klinkt het verwijt dat de Model S Plaid een prototype is, dat niet te koop wordt aangeboden. Tenminste - voorlopig nog niet. Maar ook Porsche zette z’n recordtijd neer met een prototype. De constructeur beweert dat dat identiek was aan een model met productie-specificaties, maar er was geen onafhankelijke controle.

Niet de snelste Porsche Taycan

Om Tesla helemaal in de bomen te jagen, liet Porsche inmiddels ook weten dat de recordtijd van de Taycan niet werd neergezet met de Taycan Turbo S, maar met de minder krachtige Turbo. Eerdere communicatie van Porsche bestemde de precieze versie niet, maar liet uitschijnen dat het om de snelste variant is. In het Duitse kamp wordt inmiddels geïnsinueerd dat de Taycan Turbo S gerust sneller zou kunnen zijn dan de Tesla, maar plannen om die stelling aan de praktijk te toetsen zijn er vooralsnog niet.

Piekvermogen of permanent vermogen?

De toespelingen van Porsche zouden wel eens loos kunnen zijn. De Turbo S levert met een piekvermogen van 760pk weliswaar meer kracht dan de 680pk sterke S-loze uitvoering. Uit nieuwe technische onthullingen blijkt evenwel dat beide versies dat vermogen slechts korte tijde (amper 2,5 seconden) kunnen aanhouden. Daarna vallen de twee Taycans terug op een identiek vermogen van 625pk dat permanent beschikbaar is.