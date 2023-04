Toyota Corolla Touring Sports doet stoer als Trek

Door: BV

Een break met een stoere uitstraling, dat is misschien wel een aardige oplossing voor iemand die de look van een SUV wel aardig vindt, maar in de smiezen heeft dat deze conventionele koetswerkvorm nog altijd een pak praktischer is. Veel hoeft dat niet eens om het lijf te hebben. Je kleeft er wat meer plastic tegen, een specifieke aankleding en… klaar. Wil. Je helemaal gek doen, dan kan je er desnoods nog een verhoogde ophanging onder steken.

Ford deed het al met de Focus Active en Toyota doet het nu met de nieuwe Corolla (de opvolger van de Auris, die daarvoor de Corolla verving) break. De Touring Sports komt er nu ook als Trek. Die volgt helemaal het in de vorige alinea uitgezette recept. 2cm hoger, met stootvaste delen en een interieur dat een (beetje) een avontuurlijkere indruk nalaat.

Kleine benzine of grote hybride

Onder de kap kan je kiezen tussen de drie verschillende aandrijfversies van de Corolla. Er is een 1,2l turbo benzinemotor en er zijn twee verschillende hybrides. Eén die een elektromotor combineert met een 1,8l benzine en een krachtigere variant die z’n elektrische aggregaat paart aan een tweelitermotor op benzine.

Het Japanse automerk toonde de Corolla Trek eigenlijk eerder al aan het publiek. Niet minder dan 16 stuks van de auto werden gebruikt tijdens de La Vuelta- de wielerronde van Spanje die tussen 24 augustus en 15 september werd verreden. De volledige specificaties zijn nog niet bekend en ook prijzen kregen we nog niet binnen.