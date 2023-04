Elektrische politie-Tesla staakt achtervolging: batterij plat

Door: BV

Een Tesla van de politie in het Californische Freemont, toevallig ook de stad waar de autofabrikant zelf is gevestigd, was vrijdag genoodzaakt om een achtervolging af te breken. De batterij van de auto was leeg.

Nog 9 kilometer...

De politie van Fremont zat afgelopen vrijdag in de omgeving van San Francisco een verdachte achterna die een misdaad had gepleegd in Santa Clara - even verderop in Californië. De achtervolging haalde snelheden van meer dan 190km/u, maar de achtervolgende agent moest aan zijn collega’s achterop meedelen dat hij de achtervolging moest afbreken. Hij had nog voor amper 9 kilometer stroom op overschot en moest nog tot bij een laadpaal geraken.

Proefproject

De collega’s moesten overnemen en die braken iets later op hun beurt de achtervolging zelf af omdat het te gevaarlijk werd. De Tesla Model S 85 uit 2014 was naar verluidt niet helemaal, maar wel minstens half opgeladen aan het begin van de dienst, zoals de regels van het korps stipuleren. De politie van Fremont blijft intussen achter het proefproject met elektrische politiewagens staan.

De achtervolgde auto werd niet veel later teruggevonden. Hij was van de weg geraakt.