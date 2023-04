Humor of gewoon waar? Eigenaar kleeft BMW-logo op Toyota Supra

Door: BV

Is dit humor, of legt de eigenaar van deze Toyota Supra grappend de vinger pijnlijk precies op de wonde? Hij kleefde immers een BMW-logo bovenop de Toyota-badge. Het internet suggereerde inmiddels ook al dat hij ‘Supra’ had moeten vervangen door ‘Zupra’.

Gebaseerd op BMW Z4

Toyota’s nieuwe gesloten tweezitter heeft immers - dat is algemeen geweten - heel wat gemeen met de open tweezitter van BMW - de Z4. Hoeveel dat precies is, daar doet vooral Toyota om begrijpelijke redenen erg geheimzinnig over. Tijdens de officiële voorstelling van het model, die gebeurde op Amerikaanse bodem, werd met geen woord gerept over de samenwerking met de Duitse autobouwer. De Supra was helemaal Toyota, zo leek het wel.

Maar technisch is de Supra erg gelijkaardig aan de nieuwe BMW Z4. De twee delen alle technische componenten en een groot deel van het interieur. De Japanners beweren dan weer dat de afstelling helemaal door Toyota werd afgehandeld, terwijl de BMW-ingenieurs snuiven dat ze uit Japan een excelletje met targets binnen kregen en dat het de Duitsers zijn die de puntjes op de ‘i’ zetten. Inmiddels bleek uit gelekte screenshots wél dat de onderdelen en koetswerkpanelen van de Supra - tot de logo’s en badges toe - besteld worden in het systeem van BMW.

Waarom een Supra?

De Canadese eigenaar die voor de grap de ronde Duitse badge op z’n Supra keilde, is fan van het merk uit Beieren. Hij heeft nog ten minste twee BMW’s op de oprit staan. En dan blijft toch maar de vraag… waarom kocht hij niet meteen een Z4?