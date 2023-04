Jaguar - Land Rover trekt partij voor de verbrandingsmotor

Door: BV

Jaguar Land Rover gaat de komende tijd volop voor elektrificatie. Niet dat het bedrijf echt veel keuze heeft. De Britten moeten, ondanks hun doorgaans grote en zware modellen, de komende jaren ook drastisch de uitstoot drukken. “Maar”, zo zegt Nick Rogers, de ontwikkelingsdirecteur bij JLR, “een grote SUV geheel elektrisch maken is weinig zinvol”.

Grote, zware auto's zijn onzinnig als EV

De twee merken van het bedrijf maken gretig gebruik van aluminium. Dat kan echter niet verhinderen dat de auto’s zwaar zijn. Vooral die van Land Rover en sub-label Range Rover. Ze zijn ook nog eens omvangrijk. “Hoe groter de auto, hoe groter de aerodynamische uitdaging”, zegt Rogers. Bovendien hebben die grote auto’s proportioneel nòg eens grotere accu’s nodig. “En dan wordt het geheel zo zwaar dat het bereik ervan op de snelweg verdwijnt”.

Rogers heeft het dus niet voor zuiver elektrische grote SUVs. Er zijn nochtans al enkele bedrijven die precies daaraan werken. Audi heeft een E-Tron, Mercedes een EQC en over de oceaan werkt Bollinger aan een B1 en Rivian aan een R1S.

En waterstof?

Tegelijk ziet Rogers wil een toekomst voor elektrificatie van grote voertuigen door middel van een brandstofcel. Waterstof dus. Die kan je tanken op enkele minuten tijd en een tankbeurt verschilt niet veel van wat we nu al kennen. Maar er zijn ook problemen. Het voornaamste is de infrastructuur. En de productie van waterstof is lang niet zo efficiënt of emissievrij als soms wordt gedacht. Ook daar zal de industrie groene keuzes moeten maken.