Bokkensprongen: een derde meer nieuwe auto’s in september

Door: BV

Afgelopen septembermaand werden in ons land 35.720 nieuwe auto’s in het verkeer gebracht. Dat cijfers is een spectaculaire 31,6% hoger dan in september van 2018. Dat was evenwel een maand waarvan inschrijvingen werden verstoord door het in voege treden van de nieuwe WLTP-norm. Koepelorganisatie Febiac staat daarom een beetje op de rem en haalt de feestneuzen nog niet uit de kast. Maar het noteert wel dat het tweede trimester een nieuwe record vestigt voor die periode van het jaar: 128.766 nieuwe auto-inschrijvingen, tegenover 124.353 in 2018 en 114.776 in 2016.

Fransen doen het beter dan Duitsers

Afgelopen maand was het Peugeot dat zich naar de eerste stek werkte. Het wist 2.926 van z’n modellen op een nieuwe nummerplaat te krijgen. Renault eindigde een zucht lager - 2.896 stuks. VW, Opel en Mercedes vervolledigen de top 5 met respectievelijk 2.788, 2.763 en 2.599 stuks. De ganse top-38 hebben we zoals steeds uitgetweet en op onze Facebook-pagina gepost.

Bij de vrachtvoertuigen daalde het aantal registraties dan weer. Tot 3,5 ton gingen ze 10,9% in de min, de vrachtwagens tot 16 ton MTM gaan 2% hoger en die boven 16 ton MTM duiken 14,3% omlaag.

De markt van de motorfietsen en scooters is erg stabiel. Er waren 1.745 inschrijvingen. Dat is op een handvol exemplaren meer dan vorig jaar. Het jaarresultaat blijft boven dat van 2018.