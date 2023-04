Elektrische Volvo XC40 heeft frunk!

Door: BV

Een geheel elektrische Volvo wordt al een tijdje aangekondigd. Later deze maand - op 16 oktober om precies te zijn - is het zover. Dan wordt het doek van de elektrische Volvo XC40 getrokken. Die bestond trouwens ook al als plug-in hybrid.

Volvo doet nog behoorlijk geheimzinnig over het model. Zelfs over het uiterlijk. Wij verklappen het gewoon: het is een XC40. Hij ziet eruit als een XC40. Op enkele details na. We mikken op blauwe accenten omdat elke zichzelf respecterende EV die heeft. En aan de neus wordt ook wat gewijzigd. Volvo lost teasers voor het model en wijst daarmee meteen op de voornaamste aanpassingen.

Een extra koffer

Tja, zonder verbrandingsmotor in de neus kan je daar wat anders mee doen. Om te beginnen - die grille is nergens meer voor nodig. Volvo vult die daarom op met een plastic paneel. Zo blijft de auto van het jaar 2018 tenminste herkenbaar. En ja, de elektrische crossover krijgt een frunk (koffer vooraan). Die is niet groter dan 30 liter. Handig is hij eigenlijk vooral voor zaken die je niet al te vaak nodig hebt. Je moet immers eerst de motorkap opendoen. Dat kan misschien met een afstandsbediening, maar de veiligheidshaak moet je dan nog bijna altijd met de hand ontgrendelen. En vervolgens moet je nog eens een extra plastic luikje openmaken. Nee - voor je gemak kies je beter de koffer achteraan. Maar als je je elektrische Volvo helemaal wil volstouwen, dan kan je daar wel het volume van een sporttas in kwijt.

Of er al echt relevante details bekend zijn? Prestaties, accuformaat, autonomie of prijs, bijvoorbeeld. Helaas, dat willen de Zweden nog niet kwijt. Het zou anders ook geen ‘teaser’ meer zijn, niet?