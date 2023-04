Is Tesla’s Smart Summon gevaarlijk?

Door: BV

Vorige week rolde Tesla zijn V10-software-update uit. Daarin zit een Smart Summon-functie. Een snufje waarmee je geparkeerde Tesla gewoon uit zichzelf naar je toe kan komen gereden. Het werd ook tijd. Toen we ons in 2014 verdiepten in het uitgebreide sensorpakket van de Model S (toen al een optie van ruwweg tienduizend euro), lokte de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s al klanten met de belofte van die functionaliteit. Vijf jaar gebeurde er niets. Nu kunnen een aantal nieuwe Tesla’s ermee uitpakken. Ironisch genoeg, niét die met het bewuste sensorpakket van vijf jaar geleden. Dat bleek toch onvoldoende gesofisticeerd. Die zullen het nooit kunnen.

Wat is Smart Summon

Een auto die zelf uit z’n parkeerplaats rijdt, en navigeert naar waar jij je bevindt? Natuurlijk wordt zo’n fantastisch snufje uitgetest. Maar, zo kan je snel afleiden, het werkt niet helemaal naar behoren. Afgelopen week werd internet overspoeld door Tesla’s die zich met de Smart Summon functie op schuchtere en onlogische probeerden over parkeerplaatsen te navigeren. Soms lukte het. Al te vaak liet de auto zich van z’n melk brengen. Door een voorbijganger, een kleine hindernis of een andere auto. Dat leverde hinder op, maar het zorgde ook al voor wat ongelukjes.

Paraplu

Wanneer de V10-software zich installeert, moet je op het grote centrale display van Tesla een disclaimer wegklikken. Daarin probeert het bedrijf van Elon Musk zich juridisch in te dekken. “Jij bent verantwoordelijk voor de auto’, staart er, “en moet de auto en de omgeving ten allen tijd in de gaten houden. De auto ziet mogelijk niet alle obstakels. Wees extra voorzichtig in de buurt van snel bewegende mensen, fietsen en auto’s”.

Intussen hangen enkele actiegroepen al met grieven aan de bel van de autofabrikant. Het Center for Auto Safety heeft het over misleidende en feitelijk onjuiste naamgeving. Technologie die veel belooft, maar eigenlijk nog niet op punt staat. “Tesla gebruikt z’n klanten schaamteloos als betatesters”, zegt de instantie nog.

Is het onveilig?

De filmpjes en kritiek hebben inmiddels ook de aandacht van de Amerikaanse overheid getrokken. De NHTSA (National Highway and Transportation Safety Agency) zal Smart Summon onderdoeken. “Als we bewijs vinden van een defect in de functie die de veiligheid van de gebruiker en andere weggebruikers in gevaar brengt, dan zullen we niet aarzelen om in te grijpen.”, wordt daar gezegd. Het agentschap heeft de bevoegdheid om de functie desnoods te verbieden. Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat jonge Amerikaanse merk door de NHTSA op de vingers wordt getikt.