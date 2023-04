Porsche drijft productie Taycan op

Door: BV

Porsche bouwt straks meer Taycan. Niet dat het bedrijf dat met zo veel woorden gezegd willen. Tegen half volgend jaar wil de constructeur uit Stuttgart echter nog eens 500 personeelsleden toevoegen aan het 1.500-koppige bestand dat nu de Taycan bouwt. Officieel is dat om “de nodige flexibiliteit te kunnen bieden om indien nodig meer te kunnen produceren”. Dan weet je het wel.

Vliegende start

De Taycan zou z’n eerste jaar ontstaan in 20.000 exemplaren. Maar Porsche heeft nu ruim 32.000 ‘applicaties’ op zak. Lingo die autobouwers van de 21ste eeuw gebruiken voor wat in essentie een reservatie met een bestelbon is. Een nog jong trucje van marketeers om klanten vroeger in hun net te vangen.

Als het van de fabrikant afhangt, kopen die twintigduizend eerste klanten, natuurlijk allemaal een Turbo of Turbo S-variant. De naam van een historisch belangrijke technische vondst is door het merk dat er legendarische auto’s mee maakte, inmiddels gereduceerd tot een uitrustingsniveau. Maar er staan natuurlijk minder potige uitvoeringen op het programma ook. Die zullen Carrera (en -S) heten en het met minder elektromotoren stellen. De exotische prijs, nu tot bijna 200.000 euro zonder extraatjes, zal ook getemperd worden. Economische wetten dicteren dat het volume omhoog gaat wanneer een product toegankelijker wordt.

500 man extra aan het werk

De arbeiders die in Zuffenhausen aan de Taycan sleutelen, moeten daar specifiek voor opgeleid worden. Porsche creëerde niet minder dan 45 interne curussen. De kortste is een dag, de langste neemt tot wel 6 maanden in beslag. De 500 extra werkkrachten die Porsche nu aantrekt zijn een kleine lichtpuntje voor de sector. Elektrische auto’s kunnen door hun lagere complexiteit immers door minder personen gebouwd en ontwikkeld worden. Dat zorgt nu al voor structureel banenverlies in de sector en Duitsland is hard getroffen.