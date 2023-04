Zo viert Abarth z’n zeventigste verjaardag (+prijs)

Door: BV

Het was Carlo Abarth, een ingenieuze en vooral razend snelle Italiaan, die in 1949 het merk met z’n eigen achternaam uit de grond stampte. Hij maakte kleine Fiatjes snel. Precies zeven decennia geleden dus. En of dat gevierd wordt! Het merk stelde vandaag in Milaan de 695 70° Anniversario voor. Een extra opgedirkte Fiat 500 met nogal wat unieke binnen- en buitenaankleding. De oplage is gelimiteerd. Er zullen er precies 1949 stuks van gebouwd worden. Dat dat verwijst naar het jaar van de oprichting, had je zelf al begrepen.

Gigantische spoiler

Ja, er is een opvallende koetswerkkit in een contrasterende tint. En achteraan de bumper zitten vier uitlaatjes. Op de motorkap kleeft ook nog eens een schorpioen. Maar we garanderen je - dat is niet waar iedereen het over zal hebben. De spoiler - volgens het merk een verwijzing naar de vleugel die Carlo Abarth zelf ontwierp - is dé blikvanger. De dakvleugel is instelbaar. Twaalf verschillende posities heeft die. In z’n meest verticale opstelling vormt die een hoek van zo maar eventjes zestig graden. De ABARTH-belettering aan de onderkant wordt dan doorgeseind aan al wie achter je rijdt. Dat die vleugel je verbruik omlaag helpt, kunnen we ons niet voorstellen, maar het vergroot wel de neerwaartse druk op de achterwielen van de voorwielaandrijver die daardoor stabieler is. Vooral wanneer je bij hoge snelheden van richting verandert, hoor je dat te voelen. Bij 200km/u verhoogt de vleugel de druk op de achtertrein met 42kg.

Aan de binnenkant zitten dan weer specifieke zetels van Sabelt. En er zit een genummerd typeplaatje ('one of 1949' staat daar op en het is bij allemaal hetzelfde).

180pk in een stadsauto

Onder de kap zit de krachtigste 1.4l waar je de kleine Italiaan mee kan krijgen. Een 1.4l met 180pk en 250Nm. Dat is goed voor een topsnelheid van 225km/u (maar dan moet je wel de spoiler in z’n nulpositie zetten) en een acceleratie naar 100km/u in 6,7 seconden. Dat is niet sneller dan een ook al weinig gewone Abarth 695, maar dat was wellicht ook niet nodig. Een acceleratietijd van minder dan zeven tellen met zo’n kleintje, lijkt snel zat.

Wie er één wil, kan zich maar beter reppen. België en Luxemburg krijgen samen niet meer dan 15 stuks toegewezen. Goedkoop zijn ze ook niet (wat had je anders gedacht?). De prijs? 33.990 euro.