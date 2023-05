Productieversie Alfa Romeo Tonale betrapt

Door: BV

Alfa Romeo moet het al geruime tijd met een wat uitgedund modellenpalet stellen. Dezer tijden heb je er uit niet meer dan drie modellen de keuze. De Giulietta (een compacte hatchback die uit 2010 stamt) de Giulia (een vierdeurs uit 2010) en de Stelvio (een ruime SUV die in 2016 het levenslicht zag). De kleine Mito en de exotische 4C Competizione zijn inmiddels niet meer terug te vinden op de website van de Belgische invoerder. Om maar te zeggen - nieuwe modellen zijn welkom. Gelukkig is de Tonale in aantocht. Dit zijn de eerste foto’s van de productieversie.

Productieversie al klaar

De eerste beelden kwamen op Instagram terecht, maar daar zijn ze inmiddels alweer verwijderd. De Tonale werd eerder dit jaar onthuld als concept car op het Autosalon van Genève. Een SUV of Crossover met een compactere maatvoering. Die zou Alfa een wapen geven in één van de populairste en meest trendy segmenten van de markt. Ten aanzien van de stijlstudie is onder meer de snoet herwerkt met nieuwe koplampen en werd er nog gesleuteld aan de achterzijde van de auto. Binnenin wijzigde - zoals gebruikelijk is - meer. Maar we zien toch een digitale tellerpartij en een vrijstaand scherm bovenaan de middenconsole.

Onderhuids zal de Tonale één en ander gemeen hebben met de Jeep Renegade. Er komt ook een stekkerhybride van. Je zou ervan uit kunnen gaan dat die dezelfde technische layout krijgt als die van de Jeep: een 1,3l benzinemotor en een systeemvermogen van 190 of 240pk.