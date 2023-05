Ford frist monovolumes op

Door: BV

De meeste automerken verloren hun interesse in monovolumes al een tijdje geleden. Bij Ford zijn het volhouders. Nog even, want het is onwaarschijnlijk dat de S-Max en Galaxy (ze hebben er twee!) nog een opvolger krijgen. De aandacht gaat veeleer uit naar SUVs. Maar voor het zover is, wil het Blauwe Ovaal er liefst nog wat van de huidige editie aan de man brengen. Beide uit 2015 daterende monovolumes worden daarom opgefrist.

Galaxy nu ook als Vignale

Voortaan zijn de verschillende uitvoeringen makkelijker van elkaar te onderscheiden omdat de grille voor elke variant een specifieke afwerking krijgt. Zo is hij bij de luxueuze Vignale-versies (voor het eerst beschikbaar op de Galaxy) gekaderd in gesatineerd chroom, terwijl de sportievere varianten zwarte accenten en een honingraatrooster etaleren. Nieuwe wielopties completeren het uiterlijk. Veel van die nieuwe velgen hebben een afwerking met twee laktinten.

Nieuwe 18-voudig elektrisch verstelbare voorzetels zijn voortaan beschikbaar. De Vignales krijgen aan de binnenzijde ook een leer bekleed instrumentenpaneel en een middenconsole met grijs stiksel, een verwarmd stuurwiel, aluminium sierlijsten en pedalen in hetzelfde lichtmetaal. De nieuwe boordelektronica en de mogelijkheid om een wifi-hotspot toe te voegen, is er dan weer voor alle versies. En er is nu ook een app voor wie niet kan onthouden of z’n auto getankt moet worden of niet.

Alleen met diesel

Onder de kap zit steevast een tweeliter dieselmotor. Die er is in drie vermogensversies: 150, 190 of 240pk sterk. Basismodellen krijgen een handgeschakelde zesversnellingsbak, terwijl de hogere specificaties een bijgewerkte achttrapsautomaat ingebouwd krijgen.