Nu ook M van 8-Serie Gran Coupe

Door: BV

BMW na de 8-Serie Gran Coupe, die in essentie de opvolger is van de 6-Reeks met die toevoeging, nu ook de M-variant van de vierdeurs voorgesteld.

Ook als Competition

Geen verrassing, de Gran Coupé is technisch perfect vergelijkbaar met de M8 Coupé en Convertible die we eerder al te zien kregen. Onder de kap zit een 4,4l V8. Als je je wil laten uitlachen door de BMW verkoper omdat je niet voor de krachtigste versie kiest, dan heeft die 592pk en 750Nm. Let wel - het is nog altijd snel zat. Hij gaat naar 100km/u in 3,3 seconden en 250km/u. Of, 305km/u als je het M Drivers Pakket bestelt. Elektronisch begrensd nota bene. Je kan natuurlijk ook een pak meer uitgeven om een 616pk sterke motor te krijgen. Dat is dan de M8 Competition Gran Coupé. Echt veel ‘competition’ is er niet aan, maar hij is wel weer een tiende sneller. Aan de topsnelheid verandert echter niets. Het is nog steeds 250 of 305km/u.

Vlak door de bocht

Net als bij de andere M8’s ging het onderstel weer naar de tekentafel. Het kreeg onder meer een X-vormige metalen beugel ingebouwd en onderging tal van aanpassingen die vooral de torsieneiging van de koets moest tegengaan. De achttrapsautomaat is aangepast en dat geldt vanzelfsprekend ook voor de ophanging en de remmen. Optioneel schakel je carbon-keramiek in voor de vertraging.

M-styling

En dan is er natuurlijk nog de stijl. 20-duims lichtmetaal, glanzend zwarte accenten, aerodynamische buitenspiegels en een uitlaat met vier spruitstukken. En dan is er nog de achterspoiler. Die heeft wat van een eendenstaart (een ducktail!). Ach ja, ook hier kan je de fabrikant nog een hoop extra centen toesmijten. Dan wordt het blinkende plastic vervangen door carbon. Binnenin? Weer gerust - ook daar monteert het merk voldoende M-logo’s. Geen van je inzittenden zal er lang naar moeten zoeken.