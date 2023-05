Audi komt met 20 elektrische modellen

Door: BV

Audi staat aan de vooravond van een grootscheeps elektro-offensief. Over hooguit vijf jaar moet het merk 30 geëlektrificeerde modellen in z’n aanbod hebben. En daarvan moeten er 20 alleen maar op elektriciteit rijden. Volgens de Duitsers bestaat er geen twijfel over: de toekomst is elektrisch. En ook al probeert de VW-Group achter de schermen om meer automerken mee in het bed te trekken en het risico wat te beheersten - het merk met de Vier Ringen zou liefst hebben dat het vertrouwen daarin zo snel mogelijk tussen de oren van de klant zit. Die volgt momenteel immers nog niet.

Specifieke architectuur

Momenteel elektrificeert Audi op vier manieren. Laat ons beginnen met de enige elektrische Audi die momenteel al in het aanbod staat: de e-Tron. Die zit technisch gezien op een dood spoor. Die maakt Immers gebruik van een bestaand Audi-onderstel dat voor de gelegenheid vertimmerd werd. Het zal nooit de efficiëntie halen van een architectuur die specifiek voor EV’s is ontwikkeld. Daarin schuilt ook een kleine dienstmededeling van Audi aan z’n klanten: gooi die e-Tron maar buiten voor onze modellen met nieuwe architectuur komen, want die zullen veel beter presteren.

Aan de e-Tron GT, een strak gelijnde vierdeurs coupé die we vorig jaar al op het Autosalon van Los Angeles konden bewonderen. Die is inmiddels zo goed als helemaal klaar. Eronder zit dezelfde technologie als bij de Porsche Taycan.

Nieuw modulair platform

Maar ook dat onderstel kan je inmiddels al catalogeren als voorbijgestreefd. Er wordt inmiddels aan een nieuwe modulaire premium-architectuur gewerkt. Eentje die makkelijker kan dienen voor verschillende koetswerkversies. Je kan er net zo goed een crossover, een sedan als een SUV op bouwen. De wielbasis, spoorbreedte en bodemvrijheid ervan zijn variabel en hij kan het stellen met alleen een motor bij de achteras of een extra elektromotor voor de voorwielen. Ideaal ook voor andere merken die nog op zoek zijn, want wie op het linkje in de eerste paragraaf klikte weet al: VW bied het onderstel ook aan z’n concurrenten aan.

De e-Tron GT wordt natuurlijk aardig, maar de eerste echt test voor e-aandrijving bij Audi wordt de Q4 e-Tron. Ja, het is een SUV waar een walm van coupé rond hangt. Deze is gebaseerd op de vierde aandrijfoptie die Audi heeft: het compacte elektrische onderstel van VW: MEB. Daarin wil Audi meteen één van de voordelen van een elektrische aandrijving uitspelen: plaatsaanbod. Ja, sleept wel 10cm accu mee onder je derrière, maar geen transmissietunnel, uitlaatlijn, brandstoftank of de klomp metaal in de neus waar het allemaal mee begon. Audi belooft dan ook dat de Q4 e-Tron aan de buitenkant het formaat zal hebben van de Q3, maar dat hij binnenin zo ruim wordt al een Q5. De verkopers van Audi oefenen dat nu al in als antwoord op opmerkingen van klanten over de prijs.

20 elektrische modellen...

Goed, daarmee hebben we dus 4 elektrische modellen gehad. Verre van 20. Maar er komt ook nog een vierdeurs aan die zich zo’n beetje zou kunnen nestelen waar de Audi A5 Sportback zich momenteel bevindt. Hij staat een beetje te blinken op de achtergrond, want helemaal klaar is de concept nog niet. 5 EV’s is ver van 20. We vermoeden dan ook dat de Duitsers alle mogelijke toekomstige modelvariaties meetellen wanneer het om ’20 EV’s’ gaat. Maar zoals gezegd - het gaat vooral om de perceptie. Het is, jawel, propaganda.