Bosch laat batterijen knallen

Door: BV

Bosch ontwikkelde een veiligheidssysteem dat bij een ongeluk de batterij van elektrische auto’s neutraliseert. Het maakt gebruik van explosieven.

Brand- en elektrocutiegevaar bij ongeluk

Ongelukken met elektrische auto’s leveren inzittenden en hulpdiensten een reeks extra problemen op, niet in het minst omwille van de hoogspanning. Daarom bedacht Bosch een systeem dat bij een grote impact de gevoeligste delen isoleert. Het gebruikt daarvoor de zogeheten CG912 geïntegreerde airbagchip. Die processor is niet groter dan een vingernagel en bevat miljoenen transistoren die ontwikkeld zijn om in fracties van seconden op een betrouwbare manier veiligheidsfuncties te activeren.

Technologie vergelijkbaar met die in een airbag

De accu feitelijk loskoppelen van de rest van de auto gebeurt pyrotechnisch. Met kleine springladingen. Dat is op zich niet uitzonderlijk - ook airbag’s en sommige actieve rolbeugels bij cabrio’s maken gebruik van kleine ladingen springstof voor de activatie. Bosch is er stellig van overtuigd dat de kwaliteit van z’n systemen dermate hoog is dat onverwachte gevolgen (we denken dan spontaan aan de problemen met airbags van de Japanse fabrikant Takata) uitgesloten zijn.

De Duitse onderdelenleverancier en elektronicagigant stipt aan dat naarmate de populariteit van elektrische auto’s toeneemt, ook de mogelijkheid stijgt dat ze bij ongelukken betrokken geraken. “De accu pyrotechnisch loskoppelen van de rest van de auto beperkt het risico op brand of elektrocutie”, zegt Bosch.