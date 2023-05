BMW iNext krijgt 600km rijbereik

Door: BV

Tewijl Audi en Mercedes inmiddels al een elektrische crossover in het gamma hebben, vraagt BMW van z’n klanten nog ten minste twee jaar geduld. De iNext, waarvan we wel al een concept car achter de kiezen hebben, zal pas in de loop van 2021 de degens kruisen met de EQC en e-Tron. Maar, zo wil men in Beieren laten weten, het wachten zal de moeite lonen.

100 prototypes

Sinds augustus vijst BMW in z’n fabriek in Dingolfing 100 prototypes van z’n volgende i-model in elkaar. Het zou wel eens kunnen dat die iX5 zal heten. Hij is ook op vlak van afmetingen gelijkaardig. Daarmee is evenmin uitgesloten dat BMW de X5 in z’n huidige vorm langer in productie wil houden naast de nieuwe i om vervolgens de niet-elektrische variant een stille dood te laten sterven. Momenteel is dat nog speculatie, maar het is in elk geval een strategie die bij heel wat fabrikanten op tafel ligt.

Voor de fabricage werkt BMW aan productiemethodes die nog niet eerder op grote schaal zijn toegepast. Een bindmethode die staal met een hoge treksterkte versmelt met aluminium bijvoorbeeld, louter door de hitte die door de actie zelf wordt opgewekt. Zonder lasmachines.

Accu van 120kWh

Intussen fluisteren de Duitsers dat hun accu wel eens 120kWh groot zou kunnen zijn. Flink wat meer dan wat de competitie momenteel aanbiedt. Daar haalt BMW ook z’n autonomie van bijna 600km vandaag. Let wel, eerder beloofde het merk al een autonomie van 700km, maar toen was nog een minder belastend homologatieregime in voege.