Stamvader BMW M-modellen schittert na 40 jaar vergeten te zijn

Door: BV

Zegt de BMW 530 Motorsport Limited Edition je iets? Dat is de oervader van alle BMW M-modellen. Maar hij is waanzinnig zeldzaam. Vorig jaar werd een exemplaar teruggevonden in Zuid-Afrika en inmiddels is het helemaal gerestaureerd. Klaar om z’n rechtmatige plaats in de geschiedenisboeken op te eisen.

Made in...

De eerste Fünfer werd begin jaren zeventig niet alleen in Duitsland gebouwd. Hij liep bijvoorbeeld ook van de band in Zuid-Afrika. Het apartheidsregime rekende er flinke importheffingen en die kon je alleen omzeilen door (geheel of gedeeltelijk) ter plaatste te produceren. Daarom pootte BMW er iets ten noorden van Pretoria een fabriek neer. Vanaf 1973 ving de productie van de E12 5-Serie er aan.

Autoracen was er tegelijk erg populair. Met name in de categorie ‘Modified Production Racing’. Eigenlijk een soort toerwagenkampioenschap. De Zuid-Afrikaanse BMW-vertegenwoordiging rook z’n kans met een opgepepte 5, maar moest daarvoor wel een aantal homologatiemodellen voor de openbare weg bouwen. Dat stond zo in de reglementen.

Snel voor z'n tijd

BMW Motorsport ging daarop met de E12 aan de slag. Uit de drieliter zes-in-lijn werd meteen 200pk en 277Nm gehaald. Genoeg voor de honderdsprint in 9,3 seconden. Toen was alles dat in minder dan 10 tellen naar 100 ging nog ‘snel’. De top bedroeg 208km/u. Een moderne BMW M5 is drie keer zo krachtig. In 1976 werden er 110 stuks gebouwd. De raceversie schreef het kampioenschap drie keer op z’n naam, en de wegversie met 530 MLE op de koffer kreeg meteen een mythische status. Nochtans werden er in het totaal amper 227 stuks van gebouwd.

Het exemplaar dat in Zuid-Afrika werd ontwaard, in niet al te frisse toestand overigens, was het 100ste van de productielijn. Het werd het laatste jaar minutieus gerestaureerd door werknemers van toen. De 530 MLE mag nu nog eens schitteren in de schijnwerpers.