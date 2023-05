Toyota pikt kleine sportauto bij Daihatsu

Door: BV

Wie herinnert zich de Daihatsu Copen nog? Wij wel! Hij moet ergens diep in de Auto55-testrubriek begraven zitten.

Noem Daihatsu gerust een specialist in compacte auto’s. Allerlei soorten. Het merk heeft stadswagentjes, minibusjes, heuse off-roaders… allemaal met bescheiden afmetingen. Een tijdlang waren die ook in Europa te krijgen. Zelfs z’n piepkleine sportauto - de Copen (een samentrekking van Coupé en open) was hier op de markt. Eerst nog met het stuurtje aan de foute kant, maar uiteindelijk ook in een heuse EU-versie met het stuur waar je het verwacht. De Copen van de eerste generatie had met z’n sobere, bolle lijnen zelfs wat weg van de eerste Audi TT.

Daihatsu hield het in Europa weliswaar voor bekeken, maar in thuisland Japan boert het merk nog steeds uitstekend. En ja - ook de Copen is er, inmiddels enkele generaties verder, nog steeds bij.

Toyota zwaait er de plak

Gigant Toyota harkte inmiddels een aanzienlijk aandelenpakket van Daihatsu bij elkaar. Macht genoeg om in het gamma op strooptocht te kunnen trekken. En daar vond het de Copen, waar het prompt z’n eigen logo op kleefde. De naam bleef wel.

Die nieuwe Toyota Copen GR Sport, later deze maand voor het eerst te zien wanneer het Autosalon van Tokio de deuren opent, biedt in ruil voor (omgerekend) ruwweg 21.000 euro, heel erg veel van een sportauto in een klein pakketje. Een handgeschakelde versnelllingsbak (5 verzetten), een kleine 660cc viercilinder motor met turbo en zelfs een limited slip-differentieel. Toyota probeert het modelletje nu, net als de nieuwe Toyota Supra, aan man te brengen als een product van z’n Gazoo Racing-devisie, maar nu weet je wel beter.