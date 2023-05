Toyota heeft nieuwe Yaris

Door: BV

Toyota stelt vandaag een nieuwe Yaris voor. En dat is vooral groot nieuws omwille van wat je niét ziet. Het is de eerste toepassing van het nieuwe globale platform van het bedrijf (TNGA of Toyota New Global Architecture) in een auto uit het B-segment.

Tapt Toyota aan de buitenkant vooral uit gekende vaatjes dan valt er onderhuids tenminste nieuws te rapen. Dat nieuwe skelet is stijver, biedt meer ruimte voor z’n inzittenden en meer rijplezier voor z’n bestuurder. Dat deden we hier overigens al eens uitgebreid uit de doeken.

Alles op een hoopje

Op stilistisch vlak moet Toyota best tevreden geweest zijn van de generatie die nu afzwaait. Er wordt immmers gekozen voor een evolutie in stijl en beslist geen revolutie. Maar de Japanners houden wel de vinger aan de pols. De Yaris lijkt net als de recente Toyota Corolla wel een bloemlezing van hedendaagse stijltrends: een grote grille, scherp uitgesneden verticale dagrijlichten, hoekomvattende koplampen, achterlichten in een balk die over de volledige breedte lopen, een namaakdiffuser en een dak dat lijkt te zweven en ook in een contrastkleur te krijgen valt. En binnenin: vooral een groter scherm bovenop de middentunnel met de belofte dat er een moderner infotainmentsysteem op draait.

Onder de kap komt een kleine driecilinder benzinemotor die zichzelf zal paren aan een handbediende transmissie. Als vanzelfsprekend is ook een hybride van de partij. Die combineert een 1,5l benzinemotor aan een elektromotor en een CVT-transmissie.

De nieuwe Yaris, die elders ook als Fit in de catalogus staat en dan weer niet verward mag worden met de Amerikaanse Yaris (want dat is een verklede Mazda 2), debuteert later deze maand op het Autosalon in Tokio.