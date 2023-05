D’Ieteren verdient meer aan glas dan aan auto’s

Door: BV

D’Ieteren kennen we in auto-middens vooral als importeur van de merken van de VW Group. Daar kan het zich trouwens goed mee bezighouden. Het zijn er inmiddels een hoop. Je denkt natuurlijk aan VW, Audi, Seat en Skoda, maar ook de luxemerken Bentley, Bugatti, Porsche en Lamborghini worden door het bedrijf in België vermarkt. En dan heeft het ook nog een sport-afdeling waarin het motorfietsen, buitenboordmotoren en jetski’s van Yamaha het land in loodst.

Vier peilers

Maar de van oorsprong Brusselse onderneming heeft nog andere activiteiten. Er is vastgoed, het bedrijf is eigenaar van het Italiaanse merk van luxe-papierwaren Moleskine en dan is er nog Belron - tegenwoordig de echte melkkoe. Bij ons kennen we dat bedrijf vooral als Carglass - de vervanger van autoruiten. Carglass herstelt, Carglass vervangt. Elders heet het Autoglass, Lebeau, Speedyglass, of Safelite. Zelfs in de VS is het de grootste speler in de vervanging van autoruiten.

Almaar duurdere autoruiten

Tegenwoordig kan je gouden zaken doen met autoruiten. Dat blijkt uit het feit dat D’Ieteren omwille van positieve Belron-resultaten, al voor de tweede keer op jaar z’n winstverwachtingen verhoogt. Door Belron, waarvan D’Ieteren 54% in handen heeft, zou het bedrijfsresultaat op één jaar tijd kunnen verdubbelen. Afgelopen jaar bedroeg de nettowinst van D’Ieteren 182 miljoen euro.

Het is dus lucratiever om autoruiten te vervangen dan het is om complete auto’s te verkopen. De stijging in rendabiliteit is er vooral afkomstig van de plotse toename in rijhulpystemen. De plaatsing van autoruiten werd complexer door de grote hoeveelheid sensoren en camera’s die ermee verbonden zijn. Sommigen daarvan moeten samen met de ruit vervangen worden, wat de kost opdrijft, maar - vooral - ze moeten ook gecalibreerd worden. Volgens analisten is die laatste handeling de nieuwe melkkoe van D’Ieteren.