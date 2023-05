Hyundai pompt 30 miljard in nieuwe autotechnologie

Door: BV

Om te tonen hoe vooruitstrevend de sector wel is, goochelt de auto-industrie graag met cijfertjes. Met de miljarden die worden geïnvesteerd. Veiligheid, zelfrijdende auto’s, elektrische aandrijflijnen, spraaktechnologie, autodeeldiensten… er wordt onderzocht en geïnnoveerd dat het een lieve lust is. Ook bij Hyundai, dat zopas voor ruim 30 miljard euro aan investeringen in de boeken schreef.

Waar al die centen dan precies naartoe gaan? Wel, onder meer naar ‘connected’ auto’s en elektrische voertuigen. Dat zijn niet toevallig ook twee componenten die cruciaal zijn om ooit de stap naar de zelfrijdende auto te kunnen zetten. Een stap die, zo gaven we hier bij Auto55.be al aan, langer op zich laat wachten dan gedacht.

Zelfrijdende Hyundai in 2024

Over die zelfrijdende auto, waarvan enkele jaren geleden al stellig werd beweerd dat hij vandaag zou bestaan, maakt Hyundai ook beloftes. Het merk wil tegen 2024 een zelfrijdende auto van niveau vier (wat de verschillende niveau’s betekenen deden we hier uit de doeken) aan zakelijke klanten kunnen aanbieden. En in 2027 ook aan particulieren.

Software kopen

Het heeft er intussen alle schijn van dat Hyundai zich wat zelfrijdende autotechnologie betreft, louter zal toeleggen op de integratie van het systeem en dat het weinig interesse heeft om zelf de software ervoor te ontwikkelen. Die vormt de kern van het systeem en is belangrijker dan de hardware die relatief eenvoudig te integreren is. De software zal bij een externe partner gekocht worden.

Hyundai’s interesse in autonomous driving technology wordt aangewakkerd door het Zuid-Koreaanse politieke bestel. President Moon Jae-in ziet erg veel potentieel in zelfrijdende auto’s en wil dat tegen 2030 de helft van de nieuwe auto’s in het land zelf kan rijden. De merken Hyundai, Kia en SsangYong, hebben op hun thuismarkt een overweldigend marktaandeel.