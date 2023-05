Dit kost een ronde met eerste elektrische Nürburgring-taxi

Door: BV

Terwijl Porsche en Tesla met elkaar nog altijd een PR-oorlog uitvechten over wie nu het snelste met z’n elektrische auto om de Nürburgring kan, heeft Jaguar een andere primeur te pakken. Dat merk biedt voortaan rondritten aan met z’n elektrische I-Pace. De eerste elektrische ring-Taxi.

Er zijn verschillende bedrijven die tegen betaling passagiers meenemen over de fameuze Nordschleife van de Nürburgring. Een BMW M5 is wellicht de bekendste.

Jaguar ring-Taxi

Jaguar heeft ook een ring-Taxi-dienst. Het zet daarvoor de knotsgekke XE SV Project 8 in, een extra opgepepte versie van z’n kleinste sedan. Maar nu kan je ook zonder emissie door de groene hel gaan knallen, met de I-Pace (test hier). Jaguar’s eerste elektrische auto heeft een vermogen van 400pk, 696Nm trekkracht en voldoende autonomie voor 470km (WLTP). Niet dat dat op de Nürburgring veel van over zal blijven. Daar zijn z’n acceleratietijd van 4,5 seconden (naar 100) en z’n topsnelheid (200km/u) belangrijker.

Een rondje ring-Taxi is spijtig genoeg niet gratis. Het is zelfs eerder prijzig te noemen. Met de XE kost het je 249 euro. De EV is wel wat goedkoper. Daar ga je mee rond voor 149 euro. Aan boord zijn dan telkens één piloot en drie passagiers. Zelf een rondje rijden kost een pak minder, tenzij het mis loopt natuurlijk.