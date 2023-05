Betrapt: de nieuwe VW Golf (+ interieur)

Door: BV

In de loop van volgende week introduceert Volkswagen eindelijk de nieuwe, achtste generatie van de Golf. Op 24 oktober om precies te zijn. Dan lees je er meteen alles over op auto55.be. Maar het blijft voor de Duitsers een probleem om hun nieuwe middenklasser een geheim te houden. Het is dan ook nog steeds Europa’s populairste auto.

Nieuw, maar niet té nieuw

Dat het uiterlijk van de Golf een evolutionair design zou kennen, verbaast niemand. Er worden wat elementen van de grote Arteon geïnjecteerd, maar daar blijft het bij. Op een Facebookpagina van een Slowaakse fan, werden inmiddels deze foto’s gepost - duidelijk gemaakt buiten medeweten van VW om. Daarop is een wat meer mondaine uitvoering van de Duitse hatchback te zien, waarbij de nieuwe vormgeving van de lichten naar voor komt als voornaamste stilistisch wapenfeit. Eerder waren al minder duidelijk plaatjes geschoten, maar dat ging telkens om modellen die goed waren uitgerust. Sportpakket, hip kleurtje, dat soort zaken.

Eerste blik op interieur

De Slowaak kon z’n smartphone ook even binnen steken. En daar verandert de Golf heel wat meer. De klassieke opstelling met een scherm bovenaan de middentunnel verdwijnt. In de plaats daarvan komt een scherm rechts van het instrumentencluster (dat wellicht ook de stap naar digitaal maakt). Daardoor ontstaat als het ware één groot paneel. En ook hier: geen dure sierlijsten, automatische transmissie of lederen interieur. Het heeft er alle schijn van dat het meer bescheiden uitvoering is. Het soort dat straks met de duizenden wordt verkocht.