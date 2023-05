Mercedes C63 AMG verliest machtige V8, krijgt viercilinder

Door: BV

Machines die het rubber om hun velgen in geen tijd verpulveren en hallucinante acceleratietijden neerzetten… ook zij kunnen het milieu niet langer negeren. De Mercedes-AMG C63 zal daarom z’n V8 twinturbo opofferen. In de volgende generatie komt een 2-liter vierpittertje. Maar die krijgt wel hulp van een hybridesyssteem.

Nieuwe Mercedes C-Klasse komt eraan

Binnenkort is het alweer tijd voor een generatiewissel van de C-Klasse. De huidige generatie, W205, staat sinds 2014 in de catalogus en houdt het naar verwachting nog hooguit twee jaar uit. De Duitsers zijn er in elk geval al druk mee in de weer. Tegen het Britse Autocar verklapten ze al dat de C63 AMG in elk geval z’n achtcilinder op de buik kan schrijven. De CO2-uitstoot moet omlaag. En dat betekent dat hij de helft van z’n cilinders geamputeerd ziet. Hij krijgt zelfs geen zescilinder meer. Voor het legendarische diepe gebrom van die V8 - dat de jongste generatie al flink in de keel werd geknepen - is het zonder twijfel slecht nieuws.

Hybride met of zonder stekker?

De krachtbron in kwestie doet al dienst in de A45. Di M139-vierwilinder zal ook zijn weg vinden naar de C43, GLC 43, GLC 43 Coupé, GLC 63 en GLC 63 Coupé. In de A45 van tegenwoordig wekt het blok al 421pk en 500Nm op. Maar hij moet met hybride ondersteuning (mogelijks louter een 48V mild-hybrid-ssyteem) wel voorbij de 510pk en 700Nm van de huidige generatie geraken. Mercedes zegt in elk geval dat het aandrijfgeheel er zo’n 50kg minder zwaar van wordt en dat de gewichtsverdeling er wel bij vaart, terwijl een negentrapsautomaat behouden blijft. Dat suggereert alvast dat de volgende C63 géén stekkerhybride (met zware accu) wordt.