Dacia Duster verkoopt als gek

Door: BV

Renault mag zich in de handen wrijven bij het succes van Roemeense budget-dochter Dacia. In amper twee productgeneraties is het merk uitgegroeid tot een vaste waarde. De modellen verkoopt loopt vlot- zozeer zelfs dat Dacia in augustus zo maar eventjes twee modellen in de Europese top 5 had staan. Dat becijferde analysebureau Jato Dynamics.

Duster op 2

De Duster is het populairste model van het merk. Die budget-SUV is inmiddels weer aan z’n tweede generatie toe. Aan het einde van de zomer verkocht Dacia er op één maand tijd 19.451 stuks van. Dat is zo’n 11 procent meer dan tijdens dezelfde vorig jaar. Daarmee eindigt het op de tweede plek. Alleen VW verkocht meer van z’n Golf. Daarvan wisten de Duitsers er 26.411 te verkopen. Dat is ruim 23 procent minder dan een jaar geleden, al heeft die daling vooral te maken met de nakende komst van de achtste generatie Golf.

VW T-Roc schiet Polo voorbij

Volkswagen heeft ook niet te klagen. De derde plaats ging naar de VW T-Roc (18.262 stuks, +28%) die voor het eerst de Polo aftroeft. Die staat nu op de de vijfde plaats met 16.692 stuks (-21%). Tussen die Duitse verkoopstoppers staat, op de vierde stek, de tweede Dacia. Dat is de Sandero, waar het 17.764 stuks van verkocht.

Dacia vaart wel bij de prestaties van die twee modellen. Z’n totale verkoop in augustus steeg erdoor met 5,5 procent tot 51.692 stuks. Dat is niet goed genoeg voor een plaats in de merken-top-5. Daar staat het pas op de negende plaats. Renault deed overigens niet zo veel beter. Dat verkocht in augustus in Europa slechts 61.294 stuks.