Jaguar Land Rover zoekt partner

Door: BV

Dat het slecht gaat bij Jaguar en Land Rover, schreven we hier bij Auto55.be al eerder. Het bedrijf wordt in de rode cijfers getrokken door een ongelukkige combinatie van omstandigheden. Apart zouden die vervelend, maar niet bedreigend zijn, maar samen zijn ze erg problematisch. Er werd al gespeculeerd dat de twee Britse merken erdoor kopje onder zouden kunnen gaan. Een snel uitgewerkt, drastisch herstructureringsplan beperkt de schade enigszins, maar is lang niet genoeg om uit de rode cijfers te geraken. Eigenaar Tata ontkent intussen formeel dat het beide merken van de hand zou willen doen. Sommige analisten zijn daarop gebrand. Zij zien zelfs vooral voordelen in een overname door BMW. Dat was eerder al eigenaar van JLR en het stelt reeds technologie ter beschikking van de Britten.

Veel hindernissen

Hoewel zowel Jaguar als Land-Rover een recente productportfolio hebben, slabakt de verkoop. In Europa heeft dat heel wat te maken met de plotse allergie voor dieselmotoren. Er wordt wel gewerkt aan elektrificatie, maar het bedrijf staat nog niet zo ver. En de dorstige benzines (het zijn nu eenmaal vaak grote, zware voertuigen) laat de consument liever links liggen. Dat de strategen van het bedrijf de opmars van elektrische ondersteuning compleet verkeerd inschatten zie je aan de zopas opgefriste Discovery Sport (test hier). Land Rover was verplicht om die naar een nieuw onderstel (dat van de jongste Evoque) te transplanteren. Een dure misrekening.

In eigen land moet het bedrijf dan weer afrekenen met vervelende Brexit-perikelen. Aanhoudende onduidelijkheid en een hobbelig parcours voor de pond, bovenop de mogelijke logistieke nachtmerrie die eraan komt. En tenslotte is er nog de heibel op de Chinese markt, waar Jaguar Land Rover net als heel wat andere luxemerken flink wat peilen richtte. Sinds begin dit jaar zit de afzet er in het slop.

BMW als partner?

Tata, sinds 2008 eigenaar van de twee merken, wil het Britse bedrijf niet laten vallen. Maar, zo zegt men daar, “een partner zou welkom zijn, een andere fabrikant waarmee onder meer de ontwikkelingskosten gedeeld kunnen worden”. Hallo, BMW?