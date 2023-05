MX-30 is Mazda's eerste elektrische auto

Door: BV

Op het Autosalon van Tokio, dat over niet eens een dag de deuren opent, staat Mazda met z’n eerste elektrische auto te pronken. Als concept car, officieel, al oogt het model op deze eerste foto zo goed als productierijp. MX-30 Concept, heet de EV.

Elektrische Mazda

Over de concept is niet zo veel bekend, maar hoe de MX-30 straks in productie gaat, is niet echt een geheim. De crossover die op een specifiek ontwikkeld platform komt, wordt aangedreven voor een elektromotor die 140pk en 265Nm sterk wordt en zal voortgestuwd worden door een 35,5kWh lithium-ion accu. Precies dezelfde capaciteit als de kleine Honda e. Hoe ver de Mazda daarmee rijden kan, is niet bekend, maar de Honda wil in elk geval niet veel verder dan 200km.

Origineel met deuren

Elektrische auto’s worden, zo schreven we bij Auto55.be nog niet zo lang geleden, liefst met een unieke eigenschap in de markt gezet. Bij deze Mazda is het niet anders. Het merk kiest voor kleine achterportieren die in tegengestelde zin openen, net als bij de Mazda RX-8 het geval was. Een stoutmoedige beslissing omdat auto’s die origineel doen met deuren, zelden of nooit succesvol genoeg blijken om nog een opvolger te krijgen. Kijk maar eens in deze lijst.

Net als bij de sportieve Mazda van het begin van deze eeuw, kan je de achterdeuren niet apart openen. De voorste portieren moeten eerst geopend worden, dan pas kan je bij de bedieningshendel van de achterdeur. Een B-stijl ontbreekt, waardoor de instapopening erg ruim is.