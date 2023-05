Toyota e-Racer belooft wat voor de toekomst

Door: BV

Toyota had ons al nieuws voor het Autosalon van Tokio voorgeschoteld, maar het had ook nog een verrassing in petto. De meest opzienbarende was deze e-Racer. Een concept car die moet bewijzen dat de auto van de toekomst ook spannend kan zijn. Toyota doet de jongste tijd erg z’n best om zichzelf een leuker imago aan te meten.

In het midden

De vormgeving is radicaal, met een centraal opgestelde bestuurderspost en een extravagante styling. Voor de aandrijving worden elektromotoren ingeschakeld, maar over vermogen, prestaties of accugrootte wil het Japanse merk niets kwijt.

Toyota wil de autoliefhebber in de eerste plaats geruststellen - zo lijkt het wel. Topman Akio Toyoda zei het zelfs tijdens de perfect op 15 minuten getimede persconferentie op het Autosalon van Tokio, “de auto verving in de Verenigde Staten 15 miljoen paarden, maar ondanks die fundamentele verschuiving op vlak van transport, hebben we nog steeds racepaarden”.

Bereikbaar?

Hij vergat natuurlijk aan te stippen dat die racepaarden slechts voor een kleine minderheid van de bevolking bereikbaar zijn. Wat meer specificaties zouden ook welkom zijn, maar misschien kan de e-Racer niet eens rijden. Wat hij in elk geval wel kan, is een race simuleren. Via een Virtual-Reality-bril kan je aan boord doen net alsof je in een race zit.