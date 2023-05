Officieel: alles over de nieuwe VW Golf 8

Door: BV

Het is zover. Volkswagen lanceert dan toch de auto die op het Autosalon van Frankfurt schitterde door afwezigheid: de nieuwe Golf. Generatie 8 al, sinds z’n introductie in 1974. Van die Golf zijn er sindsdien al 35 miljoen verkocht. Een publiekslieveling. In Europa is dat trouwens nog altijd zo. De generatie die nu afzwaait, staat in Europa nog altijd helemaal bovenaan. Er zullen dit jaar al wel auto’s voorgesteld zijn die spraakmakender, opvallender of meer toekomstgericht waren dan deze nieuwe Golf. Maar belangrijker?

Hetzelfde, maar anders

Dat er aan de Golf niet zo veel moet veranderen - een evolutionair design is traditie bij VW - wordt door de cijfertjes onderlijnd. En dat doet het ook niet. De afmetingen zijn niet louter gelijkaardig. Ze zijn identiek. Van kop tot staart meet de nieuweling 4,28m, terwijl hij van spiegel tot spiegel 1,79m breed is en hij 1,46m boven het asfalt rijkt. Structuur en onderstel worden dan ook overgedragen van z’n voorganger. Het silhouet van de Golf 7, destijds door grootmeester Walter Da Silva met veel gevoel voor subtiliteit neergezet, kan nog wel even mee. Het wordt naar 2019 gebracht met nieuwe, frivolere lichten, andere bumpers en deurpanelen waarin onderaan meer bolling wordt geïnjecteerd. Er is vooral geschaafd en geperfectioneerd. Deze achtste generatie heeft veel tijd doorgebracht in de windtunnel, waar alle elementen van de koets - de onderzijde incluis - gladder werden gemaakt. De Cd-waarde bedraagt nog amper 0,275.

Revolutionair interieur?

Schuifelt de Golf, stilistisch gezien, schuchter als altijd een nieuw tijdperk binnen, dan duikt hij vol overgave richting toekomst wanneer het op nieuwe technologie aankomt. De twee grote schermen die je als bestuurder voor je neus krijgt, onthullen meer dan alleen maar een nieuwe manier om gegevens weer te geven. De nieuwe Golf zal meer autonome rijtechnologie (sturen, accelereren en remmen tot snelheden van 210km/u) en connectiviteit bieden (hij zal automatisch communiceren met andere auto’s in een straal van 800m en ook signalen van infrastructuur kunnen opvangen). VW wil dat z’n Car2X communicatieprotocol doorvoor binnen de kortste keren de standaard wordt in de sector. En tenslotte zal hij z’n inzittenden ook met meer stijl omhullen. Bij de versies met automatische transmissie is de versnellingspook verdwenen ten voordele van een kleine bedieningshendel. We menen die in het verleden al bij Porsche te hebben gezien - niet de slechtste referentie. Meer know-how uit hogere segmenten werd ingeschakeld om sfeerlicht in de cabine te introduceren. De Golf speelt op dat vlak in één klap mee met de besten uit het segment.

Gamma en motoren

Op de neus prijkt niet alleen een nieuw VW-logo, in het gamma vind je ook nieuwe namen. De gekende Trendline, Comfortline en Highline verdwijnen. Dat is nu Golf, Life en Style, vanzelfsprekend met herschikte specificaties. LED-verlichting rondom, Keyless Start, een multifunctioneel stuurwiel, automatische airco en een rijstrookassistent zijn allemaal standaard. Later komen er nog een reeks versies die apart staan. Heel wat overigens: een GTI, GTI TCR, GTD, GTE en Golf R.

Het motorenpalet belooft zelfs zonder de versies aan het eind van de vorige paragraaf één van de meest uitgebreide uit het segment te worden. Hou je ogen maar open. Op de kofferklep zou TSI, TDI, TGI, eTSI en eHybrid kunnen staan. Enkele conventionele motoren zullen in één klap 17% zuiniger worden. De vermogens variëren van 90 tot 150pk en alle centrales die meer dan 110pk opwekken zijn leverbaar met 48V elektrische ondersteuning. Schakelen gebeurt handmatig met zes verzetten of automatisch met zeven. Goter dan 1,5l zijn ze niet. De tweeliters komen later in de opsomming bovenaan de vorige paragraaf. De diesels, 115 of 150pk sterk, zijn wél twee liter groot.

eHybrid



Van de plug-in hybride zet Volkswagen voortaan niet één, maar twee versies in het aanbod. De GTE, eigenlijk al gekend van de vorige generatie, wordt met z'n 245pk de krachtigste. Nieuw is de e-Hybrid die een systeemvermogen van 204pk etaleert. Dat is nog altijd riant, maar dat heeft natuurlijk te maken met de noodzaak om straks ook z'n prijs ter verantwoorden. In vergelijking met de GTE die afzwaait, werd de accu de helft groter. Die heeft nu een capaciteit van 13kWh.