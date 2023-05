Help, BMW zet door met gigantische grille

Door: BV

In september zorgde de stijlafdeling van BMW weer eens voor ophef. Ja, alweer door aan de grille z’n modellen te rommelen. Alsof de controverse die werd veroorzaakt door de gezwollen radiatoropeningen van de 7-Reeks en X7 smaakte naar meer. De ‘numero uno’ van de stijlafdeling moest zelfs de verdediging opnemen.

Ooit erg discreet

Op het Autosalon van Frankfurt ging BMW zowaar nog een stapje verder. De concept car van de aanstormende nieuwe 4-Serie nam immers nog meer een loopje met wat ooit - denk maar aan de BMW’s van de eighties en nineties - een onderscheidend, maar discreet kenmerk was.

Garmisch Concept car

BMW zegde het niet, maar de vormgeving ervan lijkt geïnspireerd door de Garmisch Concept car uit 1970, van de hand van de onnavolgbare Marcello Gandini. Kosten noch moeite werden gespaard door BMW Classic om die verloren concept waarheidsgetrouw ter recreëren. En eigenlijk weten we nu waarom.

Op M3 en M4 (waarschijnlijk)

Ja, die gigantische grille komt echt! BMW had het al geïnsinueerd. Het merk is op zoek naar meer karakter, en dat moet blijkbaar gepaard gaan met een grotere grille. Het ontwerp, zo merkten we destijds al aan de reacties op onze facebook-pagina, polariseert - met uitgesproken voor- en tegenstanders. Deze klandestien geschoten foto’s uit een productievestiging van BMW zijn het bewijs - de M3 en M4 krijgen naar alle waarschijnlijk de grille van de eerder getoonde concept.